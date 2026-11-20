Марат Хуснуллин заверил, что мост восстановят

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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заверил, что Крымский мост, поврежденный в результате атаки ВСУ, будет восстановлен. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления»,

- сказал чиновник. Хуснуллин добавил, что специалисты уже работают. Все необходимые действия уже проводятся.

Напомним, Крымский мост был атакован противником три дня подряд. Переправа в Крым получила серьезные повреждения.