Специалисты МЧС работали на месте ДТП в районе новых строящихся домов на Древлянке.
Дорожная авария произошла днем в четверг, 19 ноября, у дома №6 на улице Брестская. Там столкнулись два легковых автомобиля. О дорожном происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии.
В 13:55 о ДТП стало известно спасателям, они выехали для ликвидации последствий аварии.
В ДТП пострадал один человек, ему оказали помощь. Также пожарные отключили аккумулятор в одной из столкнувшихся машин.
Обстоятельства происшествия выясняются.