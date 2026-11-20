Два автомобиля жестко сошлись в новом районе города

Фото: МЧС Карелии

Специалисты МЧС работали на месте ДТП в районе новых строящихся домов на Древлянке.



Дорожная авария произошла днем в четверг, 19 ноября, у дома №6 на улице Брестская. Там столкнулись два легковых автомобиля. О дорожном происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В 13:55 о ДТП стало известно спасателям, они выехали для ликвидации последствий аварии.

Image Фото: МЧС Карелии

В ДТП пострадал один человек, ему оказали помощь. Также пожарные отключили аккумулятор в одной из столкнувшихся машин.

Обстоятельства происшествия выясняются.