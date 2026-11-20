Вывеску «Закрыто» пририсовали: петрозаводчан предупредили о фейке и призвали не переходить по ссылке

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В соцсети появились сообщения о закрытии одного из торговых центров столицы Карелии.

«Этот фейк вчера появился в ленте в виде рекламы... Ну, рады, что все хорошо!» - писали вечером 19 ноября горожане в соцсети.

В администрации ТЦ опровергли слухи и назвали эти сообщения фейком. Официальное заявление опубликовано в паблике ТЦ «Тетрис».

В администрации торгового центра сообщили, что «ВКонтакте» распространяется рекламное объявление о «закрытии ТРЦ «Тетрис» с фотографией несуществующей вывески «Закрыто».

В руководстве «Тетриса» подчеркнули, что снимок является фотомонтажом, никаких решений о закрытии не принималось, а сам комплекс продолжает работать в штатном режиме. Петрозаводчан призвали не переходить по ссылкам из таких сообщений и объявлений и не оставлять свои данные.

Представители ТЦ сообщили, что направили жалобы по факту распространения недостоверной информации в контролирующие органы и на площадки размещения.