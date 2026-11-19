Россиянам рассказали, как правильно пить кофе

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Стоматолог Наталья Анисимова рассказала о том, какая привычка может быть разрушительной для зубов. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, вредно медленно пить кофе. «Одна чашка, выпитая за 10-20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, который человек растягивает на несколько часов. При постоянном употреблении кофе небольшими глотками слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали»,

- сказала специалист.

Врач добавила, что вред для зубов увеличивается, если пить кофе с сахаром, медом или сиропами. Это очень вредно для эмали, объяснила медик.

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