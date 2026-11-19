Бывший сотрудник транспортной полиции не смог подтвердить легальность денег на многомиллионные покупки

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Три иностранных автомобиля, 10 квартир, 5 жилых домов, 9 земельных участков и 6 нежилых помещений, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Дагестане, – столько активов общей стоимостью более 200 млн рублей оформил бывший сотрудник транспортной полиции на своих родителей.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, мужчина не смог подтвердить легальность происхождения денег, а его родители не располагали такими финансовыми возможностями.

Прокурор направил в суд заявление об обращении данного имущества в доход государства.

В настоящее время на объекты недвижимости, автомобили и деньги ответчиков наложен арест.