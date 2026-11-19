Работы по созданию «Сада камней» в парке замерли на месяц, говорят горожане

фото паблик Подслушано в Птз»

В бывшем парке культуры и отдыха в Петрозаводске этой осенью должен появиться «Сад камней». Но работы, по словам горожан, остановились. Дни идут, как и дожди со снегом, а материалы портятся под открытым небом. Своим беспокойством горожане поделились в сообществе «Подслушано в Птз».

«Работы по строительству так называемого «Сада камней» уже месяц не ведутся. Причем все лежит: и материал, и инструменты, и даже палет цемента под дождем, но нет ни души! Хочется спросить у администрации, кто за это отвечает и знают ли они об этом?! Видимо ждут сугробов, чтобы потом закончить по снегу, а весной переделывать, как обычно у нас!»

- высказал предположение горожанин.

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В Государевом саду ранее благоустроили дорожки и лестницы, высадили деревья, оборудовали освещение, скейт-площадку и смотровую площадку.