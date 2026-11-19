Молодой водитель из Ленобласти нарушил правила – это привело к тяжким последствиям

Фото: Петрозаводск говорит

Страшное ДТП произошло в октябре прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следствие установило, что 23-летний житель Ленинградской области, управляя автомобилем Mercedes-Benz на федеральной трассе в Пряжинском районе, нарушил правила дорожного движения и при совершении обгона столкнулся с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Chery Tiggo. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Chery Tiggo – его здоровью был причинен тяжкий вред.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого молодого водителя из Ленобласти. Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, уточнили в надзорном ведомстве. Уголовное дело направили в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.