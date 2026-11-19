Попутные легковушки не разъехались на Древлянке

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ДТП произошло в среду, 18 ноября, в 13.52 в районе дома № 3Б на Лесном проспекте в Петрозаводске. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным дорожной полиции, 37 летний водитель автомобиля Volksvagen неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Renault, который ехал в попутном направлении. В результате машины столкнулись.

Image Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

После столкновения Renault откинуло за пределы проезжей части. Судя по фото с места происшествия, немецкая иномарка после столкновения оказалась на разделительном газоне.

В аварии получил травмы 66-летний водитель французской иномарки.

Image Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту дорожной аварии и устанавливает все обстоятельства ДТП.