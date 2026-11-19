Авария произошла накануне днем на переезде у Ладва-Ветки

фото: Госавтоинспекция Карелии

К расследованию ЧП на железнодорожном переезде в Карелии подключилась транспортная прокуратура.

Напомним, днем 18 ноября на железнодорожном переезде у поселка Ладва-Ветка пожилой водитель фургона Mercedes, в нарушение сигнала семафора выехал на переезд, - это предварительные выводы Госавтоинспекции. Сигнал приближающегося грузового поезда пенсионер не слышал. Произошло столкновение. Состав повреждений не получил и продолжил движение. Девушке-пассажиру оказали помощь на месте.

Обстоятельства случившегося устанавливает карельская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», - это данные транспортной прокуратуры. Проводится проверка.