Мошенники атаковали звонками жителей Сортавальского округа

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О том, что местное население терроризируют телефонные преступники, рассказал на своей странице в соцсети глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Жители обратились к нему, сообщив о звонках незнакомцев якобы от администрации округа.

Злоумышленники представляются сотрудниками администрации, называя фамилии реальных сотрудников, кабинеты, адреса офисов администрации – Гагарина, Кирова, вызывая таким образом доверие людей. Мошенники пытаются выманить персональные данные, предлагая некие «положенные выплаты», грамоты или награды

Администрация округа никогда не звонит жителям с подобными предложениями, не предлагает награды или выплаты и тем более не запрашивает по телефону персональные данные, предупредил Крупин.

Также глава округа призвал сразу прекращать разговор, если звонок кажется подозрительным.

Напомним, в Петрозаводске мошенники предлагали горожанам получить награду за 25 лет стажа.