Владельцы дома в деревне Виданы ждут помощи в защите своих прав на собственность

Фото: Оксана Шинкарева

Ситуация, сложившаяся в деревне Виданы, где потомки участников мировых войн рискуют потерять часть своего родового участка, привлекла внимание уполномоченного по правам человека в Карелии. Речь идет о земельном наделе, расположенном на берегу реки Шуи, где стоит дом, построенный еще в 1958 году.

Судебное решение, основанное на нормах Водного кодекса РФ, признало часть участка береговой полосой и предписало его изъятие. Однако семья, владеющая землей, считает это решение несправедливым. Они указывают на то, что участок был предоставлен их предкам как мера социальной поддержки и признание их заслуг перед Родиной.

«Очевидно, что без внесения изменения в действующее федеральное законодательство урегулирование подобных вопросов, проблематично»,– прокомментировал ситуацию Дмитрий Егоров. В настоящее время ведомство изучает все возможные варианты, чтобы помочь жителям Видан сохранить право пользования своим земельным участком.