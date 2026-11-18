Большие планы на жизнь наметил себе мужчина, потерявший ногу на СВО

Фото: Александр Коломеец

Текст: Алина Гапеева, фото: Александр Коломеец

Мастер

Привычным, доведенным до автоматизма движением Павел устраивается в кресле трелевочной техники. В руках – рычаги, под ногами – педали. Громадная махина плавно трогается с места, послушно выполняя любые команды: вперед, назад, разворот. Глядя на этого неповоротливого лесного гиганта, сложно представить, что им управляет человек с протезом вместо ноги. Еще в госпитале, лежа на больничной койке, Павел четко распланировал свое будущее: как только оклемается – обязательно вернется на любимую работу, построит дом и заведет семью.

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Павел Алексеевич – оператор харвестера в лесозаготовительной компании в Пряжинском районе. Из родного Пудожского района мужчина добирается к месту работы на машине – путь не близкий, 560 километров.

В лесозаготовительной компании он отработал около двадцати лет. Перерыв пришлось сделать лишь однажды: когда уходил в армию по мобилизации.

Железная воля

Павлу 42 года. Осень 2022-го стала для него новой точкой жизненного отсчета. Тогда из родного Пудожского района на фронт отправились многие, и Павел, не раздумывая, встал в строй в числе мобилизованных бойцов. Служил в мотострелковом полку пулеметчиком. Но в один несчастливый день под Клещеевкой получил тяжелое ранение и лишился ноги.

«Товарищи не бросили. Сначала перетянули рану, а потом полтора километра тащили на носилках под постоянным прицелом вражеских дронов. Дальше – полевой госпиталь, Ростов, эвакуация в Москву»,

– голос Павла Алексеевича звучит удивительно спокойно. Чувствуется, что он умеет контролировать себя. И все равно поражаешься, что уже на следующий день после операции он нашел в себе силы встать с постели. Признается, что первая мысль была невеселой: «Ну, все, отбегался...»

И сам немного удивляется, что, вопреки ожиданиям, никакой депрессии не наступило. Он просто принял случившееся как факт, с которым нужно жить дальше.

Сначала передвигался на костылях, а через девять месяцев получил протез. Привык к нему почти сразу, понимал: другого варианта нет.

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Железная у Павла воля. Но сам он уверен: его главным «лекарством» и смыслом жизни стала жена Александра. Они были знакомы еще до мобилизации, но по-настоящему близкими людьми стали уже после того, как он окончательно вернулся домой в мае 2024 года. В мае 2025 года они с Александрой поженились, а потом в их семье случилось долгожданное чудо – родился сын. Для своей семьи Павел решил построить дом – такой, чтобы в нем всегда было уютно и тепло.

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Место выбрали особенное – родную деревню Куганаволок. Строили всем миром, вернее, семейным кругом: помогли отец и дяди. Подошли к делу основательно: провели воду, подключили все современные удобства, сделали теплые полы, чтобы жить в деревне было не только душевно, но и комфортно.

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Одна команда

Впрочем, Павла ждали не только близкие, но и родной коллектив.

«Еще когда я в госпитале лежал, мастера да напарники звонили. Позвонил и директор, поинтересовался, как самочувствие, нет ли фантомных болей, а потом предложил: «Приходи на работу», – рассказывает Павел.

Стимул был мощный. Тренировался, укреплял здоровье, прошел строгую медкомиссию и снова сел за рычаги харвестера.

Работа оператора машины требует предельной точности. Нужно делать калибровку леса – настраивать датчики и измерительные системы так, чтобы их показания соответствовали реальности. Например, чтобы настроить длину бревна, оператор сначала пилит материал, потом берет рулетку, вручную замеряет каждый отрезок и вносит поправки в бортовой компьютер.

«Конечно, бегать по делянке на протезе не совсем удобно, но мужики всегда помогут: где колеса перебортировать, где еще с чем справиться»,

– рассказывает мужчина.

Работу свою Пахомов любит по-настоящему. Говорит, что условия на вахте отличные: в вагончике есть все для комфортного отдыха – интернет, телевизор, оборудованная кухня. Самое главное – в коллективе существует мужская солидарность, где трудности преодолеваются вместе.

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О таких людях надо писать!

В голосе руководителя предприятия «Зенит» Вячеслава Анатольевича Иванова чувствуется неподдельное уважение, когда он говорит о Павле Пахомове.

«Что меня поражает в нем, так это непоколебимая воля. Настоящий пример для каждого из нас – никогда не падать духом, что бы ни случилось. Он никогда не требует к себе особого отношения, не ищет легких путей и не просит поблажек. Несмотря на серьезное боевое прошлое, ни разу не позволил себе кичиться заслугами или требовать привилегий. Для него прошлое – это личная история, а настоящее – это ежедневный труд»,

– на одном дыхании, словно боясь упустить что-то важное, говорит Вячеслав Анатольевич.

К работе Павел Пахомов подходит профессионально, но главное, что выделяет его в коллективе, – это не часто встречающееся сегодня чувство локтя.

«У нас ведь коллективная работа, где один за всех и все за одного. К нему тянутся люди, наверное потому, что чувствуют в нем надежность. Павел из тех, кто не дожидается просьб: если видит, что кому-то тяжело, сам протянет руку помощи. Будь то финансовая поддержка, бытовой вопрос или просто добрый совет – он всегда рядом. Вот о таких людях надо писать»,

– подытоживает руководитель «Зенита».

Сегодня ветеран СВО продолжает трудиться и обустраивать жизнь. Любит выбраться на охоту и рыбалку. Правда, после ранения признается, что двигаться и действовать теперь приходится чуть медленнее, чем раньше.

За мужество и героизм, проявленные в зоне СВО, Павел Пахомов удостоен боевых наград. Но главная из них, по его признанию, – это сегодняшняя тихая, мирная жизнь. Впрочем, и планы на будущее у него самые светлые и масштабные: поставить сына на ноги и... обязательно родить еще одного ребенка. В новом доме должен звучать детский смех.