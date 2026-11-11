Полный мрак: в Ужесельге нет ни одного уличного фонаря

Школьники идут на автобус по темной обочине и боятся, что на них нападут животные

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Жители Ужесельги живут в потёмках. На улицах деревни нет ни одного фонаря. Нет, столбы стоят, светильники тоже есть, и все даже работает, но их не включают.

По решению суда с июня 2026 года у Управдора Карелии есть 12 месяцев, чтобы осветить Центральную улицу. Но, как вы видите, никто не спешит. К следующему лету освещение может и появится, но эту осень и зиму сельчанам придется ходить с фонариками и очень аккуратно.

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Карельскую столицу и Ужесельгу разделяет 4 километра. Но общественного транспорта нет. По словам жителей, последний пригородный автобус из Петрозаводска выходит в 18.00. А дальше такси или личный автомобиль, который есть не у всех.

А еще на грани закрытия единственный продуктовый магазин. Вот такая сельская жизнь в пригороде столицы.

Подробнее в нашем сюжете.