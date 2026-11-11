Стало известно, какая еда вызвала шок у иностранцев

Иностранцы испытали потрясение от привычных для россиян продуктов

Фото: Максим Тихонов

Потрясение в позитивном смысле, или культурный шок испытали иностранные граждане, отведав продукты, которые россияне едят с детства. Продукты и блюда стали для нас не просто привычными – они самые обычные, они прочно вошли в нашу жизнь, а точнее, взошли на стол.

Эти любимые нашими соотечественниками продукты назвал блогер и путешественник Алексей Моисеев. Он одной фразой назвал состояние иностранцев, которые впервые отведали привычные для нас продукты.

«Иностранцы в восторге»,

– рассказал Моисеев в своем личном блоге «Фотозаписки партизана» на платформе «Дзен».

Мы, возможно, некоторые из них не относим к чему-то особенному. А вот у иностранцев они вызывают бурю ярких эмоций.

Так, в списке блогера – сгущенка, зефир, гречка, кефир, маринованные и соленые огурцы, пастила, икра, халва, сырки в шоколадной глазури, квас.

И если, например, квас для россиян – это вкус жаркого лета, то для многих иностранцев первое знакомство с непривычным напитком становится, по словам Моисеева, настоящим культурным экспериментом.