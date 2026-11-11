Отрезанные от всех из-за рухнувшего моста юшкозерцы отстояли автобус

Из-за обрушения моста жители двух поселков на севере Карелии едва не остались без автобусного сообщения

Фото сгенерировано Алиса AI

Автобус будет возить юшкозерцев до поселка Боровой и райцентра – люди добились того, чтобы их не оставили бе транспорта.

«Автобусное сообщение отстояли!»

– поделились радостью местные жители в паблике «Новоюшкозерцы вчера, сегодня, завтра».



Уже с завтрашнего дня, 12 ноября, автобус будет заезжать в деревню Юшкозеро и посёлок Новое Юшкозеро через «перемычку» строго по расписанию.

Авторы поста поблагодарили всех, кто помогал решать общую проблему, и попросили сообщить информацию соседям и родственникам.

Ранее Следственный комитет Карелии организовал проверку по факту обрушения моста в Калевальском районе и прекращении в связи с этим автобусного сообщения с деревней Юшкозеро и поселком Новое Юшкозеро.

Напомним, ЧП с переправой произошло на 78-м километре дороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша. Под тяжестью большегруза обрушился деревянный мост через реку Бурливая. В результате жители двух населенных пунктов остались без связи с поселком Боровой и Костомукшей, так как автобусы не могут возить пассажиров по объездной дороге.