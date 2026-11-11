При поступлении в вуз на платное введут обязательную предоплату

Правила поступления в университеты станут строже: что изменится для выпускников

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Со следующего года изменятся правила приема в вузы. О масштабных изменениях рассказали в министерстве образования и спорта Карелии. В частности, нововведения затрагивают перечень обязательных экзаменов, систему начисления дополнительных баллов и правила зачисления на платные места.

Физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая специальности в сфере машиностроения. История станет обязательным предметом на направлениях, где ранее вуз разрешал выбирать между ней и обществознанием. Для будущих специалистов по информационной безопасности обязательной формой вступительного испытания станет профильная математика.

Со следующего года подать документы на укрупненную группу специальностей с последующим выбором конкретного направления после зачисления не получится. Конкурс будет проводиться строго на конкретную специальность, что потребует от абитуриентов определиться с выбором заранее.

Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за «лишний» ЕГЭ. Если абитуриент сдал по желанию предмет из списка (математика, физика, химия, информатика, биология) и набрал от 60 баллов, но не использует результат в основном конкурсе, то вуз сможет начислить за него дополнительные баллы.

Список индивидуальных достижений планируют расширить. В него включат участие в федеральном проекте «Код будущего», подготовка в организациях ДОСААФ, наличие медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Действовавший ранее лимит в 10 баллов за все индивидуальные достижения предлагают отменить.

Право на поступление в вуз без вступительных испытаний сохранят только для победителей олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Призеры льготу теряют – они смогут получить 100 баллов за ЕГЭ и участвовать в общем конкурсе.

При поступлении на платные места в университет введут обязательную предоплату за первый семестр обучения. Мера призвана решить проблему «виртуального» конкурса, когда один абитуриент заключает договоры с несколькими вузами. В официальный порядок приема в вуз добавят нормы, разрешающие оплачивать обучение средствами материнского капитала или образовательного кредита.

Условия поступления в учреждения среднего профессионального и высшего образования карельским выпускникам рекомендовали уточнять в приемных комиссиях учебных заведений.