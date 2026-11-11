Пенсионерка в Карелии дважды стала жертвой мошенников

Жительницу Пряжинского района преступники второй раз обманом лишили денег

Фото сгенерировано Алиса AI

Жительница одного из посёлков Пряжинского района второй раз пострадала от дистанционных мошенников. На днях 65-летняя женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в МВД Карелии, некоторое время назад пенсионерка пострадала от действий мошенников, которые обманули её по стандартной схеме. А в конце октября в мессенджере с женщиной связался неизвестный мужчина, который назвался юристом и обещал вернуть деньги, которые ранее похитили у пенсионерки.

За свои услуги он попросил 33 тысячи рублей и назвал номер счёта, куда их перевести. Жительница Карелии перевела названную сумму, после этого «юрист» перестал выходить на связь.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.