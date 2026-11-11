Вход по биометрии запустили в двух школах Петрозаводска

В образовательных учреждениях стала возможна оплата питания по улыбке

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Две петрозаводские школы присоединились к проекту «Технологичная школа».

В лицее №1 и школе №46 появился биометрический проход через турникет. Школьнику достаточно посмотреть в камеру, система откроет проход и зафиксирует время. Прежние форматы - пластиковый пропуск и карта – также действуют. В мэрии говорят, что подключение к биометрии добровольное и возможно лишь с согласия родителей.

Родителям также поступают уведомления, когда ребенок входит в школу или покидает здание. В столовой дети также могут оплатить еду по улыбке. Проект также открывает другие цифровые возможности и для учеников, и для педагогов.