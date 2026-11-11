Отец заживо закопал сына-младенца в лесу, ребенок выжил

В США 11-месячный ребенок остался жив после суток под землей

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Житель Южной Каролины (США) положил 11-месячного сына в собачью клетку и закопал в лесу. Ребенок провел под землей 24 часа и чудом выжил. Подробности жуткой истории сообщила Газета.ру со ссылкой на NBC News.

По данным источника, мужчина не жил с матерью ребенка, но время от времени его навещал. В один из таких визитов свекрови, которая приглядывала за внуком, нужно было отойти по делам, и она оставила младенца отцу. Спустя время пришла знакомая, но ей никто не открыл.

Начались поиски ребенка. В лесу обнаружили участок со свежевскопанной землей, откуда доносился детский плач. Выяснилось, что отец положил младенца в собачью клетку, накинул на нее полотенце и закопал. «Узник» провел под землей почти сутки.