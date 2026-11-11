Более 70 частных домов в Карелии перевели на природный газ

В октябре в республике к голубому топливу подключили в два раза больше домов, чем летом

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Темпы газификации в Карелии растут. По словам вице-премьера правительства по развитию инфраструктуры Виктора Россыпнова, в октябре к природному газу подключили 71 индивидуальный дом, что вдвое больше, чем в июле, августе или сентябре.

Соломенное, Кукковка, Древлянка-4 в Петрозаводске, а также Олонец стали лидерами по темпам подключений к природному газу в октябре.

Масштабные работы ведутся в рамках президентской программы социальной газификации. Всего с начала реализации проекта в Карелии к природному газу подключили более 1500 индивидуальных жилых домов, и количество новых потребителей продолжает расти.