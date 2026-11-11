Подрядчик обеспечивает чистоту в парках и скверах Петрозаводска

Сотрудники Кондопожского ДРСУ следят за чистотой в парках и скверах Петрозаводска в конце осени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Смет и мусор убирают на общественных территориях в разных районах города. Среди них парки Победы, 50-летия пионерской организации, Беличий остров, скверы Юрия Андропова, Машиностроителей, Марии Мелентьевой. Также работы ведутся в Губернаторском саду, на улицах Чапаева, Кирова, Ровио, Ключевой, на бульваре Победы.
Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку общественных территорий в ЕДДС по телефону 051.
Ранее сообщалось о том, что в двух школах Петрозаводска запустили вход по биометрии.