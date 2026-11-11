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11 ноября 2026
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Мир

Американские переговорщики собираются встретиться с Путиным

Стороны пока не раскрывают детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби, завершившихся сегодня
Москва

Трехсторонние переговоры завершились сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби. Спецпосланники американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Life. Для встречи они собираются прибыть в Москву 12 ноября. Об этом заявил Кушнер после трехсторонней встречи.

После визита в Россию американские переговорщики собираются отправиться на Украину. По словам представителей США, на трехсторонней встрече удалось добиться значительного прогресса в обсуждении гарантий безопасности, Штаты намерены продолжить консультации с руководством России и Украины.

Представители России отметили, что по итогам переговоров появилась основа для дальнейшей работы. Помощник российского лидера Владимир Мединский подчеркнул, что окончательные договоренности пока не достигнуты. Стороны пока не раскрывают детали переговоров.

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