Россиянин расчленил родителей и сложил их останки в морозилку

В Ростовской области ищут убийцу-расчленителя

Фото "Петрозаводск говорит"

В Ростове-на-Дону местный житель позвонил в полицию и сообщил о том, что убил своих родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, позвонивший силовикам мужчина признался в убийстве и сообщил, что расчленил тела родителей и сложил останки в морозильную камеру. Прибывшие в указанную квартиру стражи порядка обнаружили части тел погибших. Сам предполагаемый убийца ударился в бега.

Отмечается, что об исчезновении супружеской пары ранее сообщили правоохранителям другие родственники. Велись поиски мужчины и женщины.

Ранее сообщалось о том, что 17-летняя девушка получила более 20 ножевых ранений в российском регионе и выжила.