Дворник-невидимка появился в Петрозаводске

Неприглядный вид открывается из окон дома номер 16 по улице Перттунена в Петрозаводске. Газон и пешеходная дорожка утопают в мусоре. О проблеме написали жители дома в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
По словам автора поста, территорию убирает дворник-невидимка из управляющей компании «ПетроГиц».
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«Вот старается человек, убирает, а мусор всё летит и летит, и кучками оседает. И ведь второй год человек бьется»,
— иронично замечает автор сообщения.
Администрация города отреагировала на претензию к качеству уборки территории и обещала связаться с профильным отделом и дополнительно написать в течение пяти рабочих дней.
Ранее устранили мусорный коллапс в Костомукше.