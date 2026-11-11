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11 ноября 2026
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Общество

Дворник-невидимка появился в Петрозаводске

Жители столицы Карелии показали «картину» из мусора под окнами жилого дома
Мусор на газоне
Фото создано с помощью Алиса AI

Неприглядный вид открывается из окон дома номер 16 по улице Перттунена в Петрозаводске. Газон и пешеходная дорожка утопают в мусоре. О проблеме написали жители дома в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По словам автора поста, территорию убирает дворник-невидимка из управляющей компании «ПетроГиц». 

Мусор на газоне

«Вот старается человек, убирает, а мусор всё летит и летит, и кучками оседает. И ведь второй год человек бьется», 

— иронично замечает автор сообщения. 

Администрация города отреагировала на претензию к качеству уборки территории и обещала связаться с профильным отделом и дополнительно написать в течение пяти рабочих дней.

Ранее устранили мусорный коллапс в Костомукше. 

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