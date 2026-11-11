В Петрозаводск прибыл первый авиарейс после закрытия неба над Карелией

Воздушное пространство закрывали над Карелией из-за атак БПЛА

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили ночью сегодня, 11 ноября.

Воздушное пространство над Карелией по данным на 14:20 открыто, сообщили в региональном Минтрансе.

Так, в 14:10 прибыл авиарейс «Москва – Петрозаводск», время вылета запланировано на 15:00, уточнили в ведомстве.

Напомним, в Карелии вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушное пространство над Карелией было закрыто сегодня, 11 ноября, с 3:39 до 07:14.

Рано утром в республике была объявлена воздушная опасность, в 7 утра беспилотная опасность отменили.