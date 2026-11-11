На перекрестке в Петрозаводске, где убрали «зебру», сбили девушку

Под колеса легковой машины угодила девушка на месте уничтоженного пешеходного перехода

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Пешеходов продолжают сбивать в Петрозаводске. Днем 11 ноября на перекрестке, где ранее был оборудован пешеходный переход, а после ликвидирован, сбили девушку. Об этом сообщает корреспондент «Петрозаводск говорит».

ДТП произошло на пересечении улиц Володарского и Калинина. Водитель легкового автомобиля совершал поворот с Володарского на Калинина. Машина наехала на девушку. На месте дорожного инцидента работают сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о ДТП с пешеходом на Карельском проспекте: 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 39-летнего пешехода, который переходил дорогу на красный сигнал светофора.