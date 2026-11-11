В Карелии ищут волонтеров на крупное спортивное мероприятие

Погружение в незабываемую атмосферу крупного спортивного события, получение нового опыта и знакомства – такие перспективы открываются перед жителями Карелии, решившимися стать волонтерами соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий». Турнир пройдет в Костомукше с 14 по 20 декабря.
В паблике администрации Костомукшского округа сообщили, чем придется заниматься волонтерам: регистрировать участников, награждать призеров, отвечать за информационное сопровождение турнира и другие активности.
Ранее сообщалось о том, что студент ПетрГУ в составе сборной России поедет на соревнования в Китай.