В Карелии ищут волонтеров на крупное спортивное мероприятие

Активным жителям Карелии предложили стать частью команды волонтеров на «Кубке Анны Богалий»

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Погружение в незабываемую атмосферу крупного спортивного события, получение нового опыта и знакомства – такие перспективы открываются перед жителями Карелии, решившимися стать волонтерами соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий». Турнир пройдет в Костомукше с 14 по 20 декабря.

В паблике администрации Костомукшского округа сообщили, чем придется заниматься волонтерам: регистрировать участников, награждать призеров, отвечать за информационное сопровождение турнира и другие активности.

Ранее сообщалось о том, что студент ПетрГУ в составе сборной России поедет на соревнования в Китай.