Жителя Прионежья будут судить за покушение на жизнь своей бабушки

Уголовное дело о покушении на убийство пожилой женщины ушло в суд

Фото: Петрозаводск говорит

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Прионежского района – мужчину обвинили в покушении на убийство собственной бабушки.

По данным следствия, вечером 21 марта этого года у себя дома в селе Деревянное обвиняемый был пьян, поругался со своей бабушкой, проживавшей вместе с ним. Во время ссоры из личной неприязни мужчина, держа в руке нож, попытался нанести 73-летней потерпевшей удар клинком в область живота. Женщина схватила нож за лезвие и в результате получила ранение левой кисти.

Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала из кухни, однако обвиняемый догнал ее в ванной комнате и сдавил шею. Женщина перестала сопротивляться нападавшему, а злоумышленник решил, что бабушка мертва, прекратил ее душить и вышел из ванной.

Находившаяся в доме дочь вызвала полицию и скорую. Пожилую женщину госпитализировали в больницу Петрозаводска, где ей потребовались длительное лечение и реабилитация.

Обвиняемого задержали сотрудники полиции, при освидетельствовании у него установили состояние алкогольного опьянения. На время следствия фигурант находился под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.