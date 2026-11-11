Арест имущества за мелкие долги россиян хотят отменить

Госдума может повысить порог долга для серьезных шагов приставов

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Время ареста имущества россиян из-за «копеечных» долгов завершается. В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об увеличении минимальной суммы долга для столь серьезных действий.

Сейчас порог для ареста имущества должников и запрета регистрационных действий начинается от 3 тысяч рублей. Планку предложили повысить до 10 тысяч.

Также предлагается изменить очередность списания. Как сообщает «Российская газета», предлагается установить четкий порядок взыскания: сначала списывать средства на счетах, затем драгоценные металлы, а в последнюю очередь - цифровые рубли.

Авторы инициативы надеются, что новый порог в 10 тысяч рублей не позволит разрушать жизнь людей за мелкие долги. Проект закона направлен на то, чтобы сделать процедуру взыскания более справедливой и прозрачной для населения.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что в Карелии с молотка продают арестованные автомобили и недвижимость.