Медведь убил и съел сторожа турбазы в регионе России

Останки съеденного медведем россиянина нашли на Камчатке

Фото создано с помощью Алиса AI

На Камчатке медведь убил и съел сторожа одной из туристических баз. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным источника, мужчина перестал выходить на связь 7 ноября, и владельцы турбазы отправили на место вертолет. В четырех километрах от базы с воздуха обнаружили снегоход и кровавые следы.

По предварительным данным правоохранительных органов региона, мужчина увидел хищника, попытался добежать до снегохода, где было оружие, но не успел.

Следственная группа обнаружила на месте происшествия практически съеденные останки человека. Медведь находился рядом, его застрелили.

Ранее стало известно о нападении хищника на охотника в Кировской области.