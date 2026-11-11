Аварийные дома-бараки Карелии взяли под контроль в Следкоме России

Бастрыкин дал поручения Следкому Карелии после жалоб жителей Медвежьегорска

Фото: паблик Информационного центра СК России

Жители Карелии, вынужденные жить в жутких условиях в ожидании расселения, обратились к главе СК России.

Так, ранее к Бастрыкину обращалась многодетная мать в связи с нерасселением жильцов многоквартирного дома на улице Горького в Медвежьегорске. Длительное время здание 1950 года постройки находится в непригодном состоянии: потолки и стены разрушаются, коммуникации неисправны. В 2019 году строение признали аварийным. Несмотря на установленные сроки расселения, воз и ныне там – жильцам благоустроенного жилья не выделили. Бастрыкин ставил указанную ситуацию под контроль центрального аппарата ведомства.

В Следственном комитете Карелии с января текущего года расследуется уголовное дело по факту несвоевременного признания дома аварийным, рассказали в Информационном центре СК РФ.

Также в карельском ведомстве возбуждалось уголовное дело по факту нерасселения жильцов аварийных домов в Медвежьегорском округе, потом это решение было отменено надзорным органом. Тем не менее СК России снова возбудил уголовное дело, чтобы защитить права людей.

Председатель российского Следкома дал ряд поручений по этим уголовным делам. Так, Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству ускорить расследование уголовного дела по факту несвоевременного признания дома аварийным и доложить о его результатах. Кроме того, в Москве ждут отчет о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела по факту нерасселения жильцов аварийных домов и о том, что делается для того, чтобы люди получили нормальное жилье.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК РФ.