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11 ноября 2026
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Автоклуб 10 RUS

Проезд в автобусах подешевел

Проезд в пригородных автобусах в черте Петрозаводска подешевеет на 10 рублей
В салоне автобуса
фото «Петрозаводск говорит»

Проезд в пригородных автобусах, отправляющихся с автовокзала карельской столицы, по Петрозаводску будет стоить 50 рублей, вместо 60-ти. Решение было принято региональными властями вместе с государственным предприятием «Карелавтотранс», сообщил сегодня вечером глава Карелии Артур Парфенчиков. Ранее на разницу в стоимости проезда указывали петрозаводчане.

Еще одно изменение, касающееся пригородных маршрутов. Теперь 21 маршрут подключен к системе «Умный транспорт». Пассажиры могут отслеживать передвижение пригородных автобусов через сервис «Яндекс Карты» и портал bus10.ru.

На интерактивной карте видно, где находится автобус, и время, через которое он должен подъехать на нужную остановку.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: В ГАИ обратились к водителям перед приходом непогоды в Карелию

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