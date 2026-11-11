В Карелии запустили программу против курения и вейпинга подростков

Инициатива включает кампанию «Спасибо за отказ!» против продажи табака и вейпов несовершеннолетним и проект «Важно не начать!» для родителей и учителей. Реализуется с Правительством Карелии и Общественным Советом по проблеме подросткового курения

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

В реализации программы примут участие министерства и ведомства, курирующие сферы торговли, образования и молодежной политики, а также общественные организации. В работу включатся региональные Управления Роспотребнадзора и МВД. Поддержку окажут Карельское отделение «Союза женщин России» и волонтеры «Молодой Гвардии» Республики Карелия.

В день старта, 11 ноября, волонтёры обойдут магазины Петрозаводска и 18 муниципальных образований Карелии.

Здоровое и позитивное развитие детей и молодежи – основа будущего благосостояния государства и общества. Мы всецело поддерживаем программу Общественного Совета, направленную на защиту подрастающего поколения от сигарет и вейпов,

- отметил начальник управления по молодежной политике Республики Карелия Алексей Бутенко.

Только объединив усилия государства и общества, мы сможем добиться повсеместного исполнения закона, запрещающего доступ несовершеннолетних к сигаретам и вейпам, и существенно повысить эффективность профилактики курения подростков в семье и школе. Наша комплексная программа нацелена на создание именно такой синергии учителей, родителей, работников торговли. Благодарим Правительство Республики Карелия за поддержку и сотрудничество,

- заявила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Мероприятия рассчитаны на все аудитории, которые каждый день имеют дело с подростками. Общий эффект, по замыслу организаторов, скажется на снижении потребления табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетними в регионе.

Кампания «Спасибо за отказ!» уже охватывает 35 регионов России. В магазинах появятся информационные материалы для продавцов и покупателей, на улицах — социальная реклама, а общественный контроль станет строже. Плакаты расскажут жителям о «горячей линии»: сообщить о продаже вейпов и сигарет подросткам можно по телефону 8 800 234 29 26, на сайте спасибозаотказ.рф и через бот «Родительский патруль» в мессенджере «Max».

Проект «Важно не начать!» (важноненачать.рф), который сейчас работает в 14 регионах, предусматривает интерактивные профилактические занятия для школьников 6–11 классов, а также тематические мероприятия для родителей и учителей. Дополнит его социальная реклама, побуждающая родителей обращать внимание на мотивацию детей к здоровому образу жизни и формировать у них негативное отношение к курению и вейпингу.