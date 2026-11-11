Жителям большей части Карелии «достанется» от погоды в четверг

На севере Карелии ночью ударят морозы до минус 8 градусов

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в четверг, 12 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно, на севере с прояснениями. Ночью по южным и центральным районам — небольшой снег, мокрый снег, на севере — преимущественно без осадков. Днём в большинстве районов — небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём в отдельных районах — налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, на севере — восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4,+1°С, на севере до -8°С, днём -1,+4°С, на севере до -4°С.

В Петрозаводске будет облачно. Небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1,+1°С, днём 0,+2°С. Атмосферное давление будет слабо понижаться.