Таракан устроил ночлежку в ухе россиянина

Российские медики помогли мужчине избавиться от назойливого шума и неприятного ощущения в ухе

фото с сайта Минздрава Московской области

Мужчина пожаловался врачам, что, когда просыпается по утрам, у него в ухе что-то шумит и будто шевелится внутри. Московские медики осмотрели пациента и обнаружили причину его жалоб.

Оказалось, в его ухе поселился таракан. Насекомое сидело в наружном слуховом проходе и доставляло мужчине беспокойство. Как в ухо забрался таракан – не известно. Но постояльца аккуратно достали с помощью микрохирургических ушных щипцов. Пациенту повезло - барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. Пациент почувствовал облегчение и его отпустили домой.

Московские медики предостерегают от самостоятельных попыток извлечения инородных тел из уха, так как неосторожными движениями предметы можно протолкнуть глубже, рискуя повредить барабанную перепонку и заработать проблемы со слухом.