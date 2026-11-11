«Спасибо за отказ!»: в «Лотос Плаза» прошел рейд по торговым точкам

Мероприятие прошло в рамках федеральной социальной программы по предотвращению курения и вейпинга среди несовершеннолетних, реализуемой Правительством Республики Карелия совместно с Общественным Советом по проблеме подросткового курения

Фото: Управление по молодежной политике Республики Карелия

Участники рейда посетили торговые точки, где объяснили работникам требования закона о запрете продажи никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, а также раздали информационные материалы кампании «Спасибо за отказ!».

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Акция призвана привлечь внимание общества и работников торговли к подростковому курению и вейпингу, повысить ответственность продавцов и добиться соблюдения действующих норм.

Защита здоровья подрастающего поколения — общая задача государства, общества, родителей и представителей бизнеса. Важно, чтобы каждый участник процесса осознавал свою ответственность и не допускал попадания сигарет и вейпов в руки несовершеннолетних. Такие профилактические мероприятия помогают формировать ответственное отношение к этой проблеме,

— отметили организаторы рейда.

Программа «Спасибо за отказ!» реализуется в различных регионах России и направлена на предотвращение незаконной продажи табачной и никотинсодержащей продукции подросткам. Она предусматривает информационную работу с продавцами и покупателями, социальную рекламу и общественный контроль.

Сообщить о случаях продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним можно по телефону горячей линии 8 800 234 29 26, на сайте спасибозаотказ.рф, а также через чат-бот «Родительский патруль» в мессенджере Max.

Профилактическая работа в Петрозаводске станет частью комплексной программы, направленной на формирование безопасной среды для детей и молодежи Республики Карелия.



