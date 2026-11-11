Россиянам назвали самый вредный фастфуд

Врач объяснила вред бургеров и сладкой мучной выпечки для здоровья

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Эндокринолог Лейла Таукенова назвала самые вредные для здоровья виды фастфуда. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, в 100 граммах приготовленных в заведениях быстрого питания бургеров содержится 240-300 килокалорий. В 100 граммах сладкой мучной выпечки - 300 килокалорий, а также 9-15 граммов жиров. Медик назвала это блюдо очень тяжелым для организма сочетанием муки, сахара и начинки.

Таукенова также отметила картошку фри, содержащую 310-330 килокалорий и 12-15 граммов жиров в 100 граммах продукта, и десерты быстрого приготовления (300 килокалорий и 1-2 грамма жиров).

Специалист рекомендовала при походах в кафе быстрого питания выбирать пищу, приготовленную с преобладанием растительных компонентов. Такая еда не должна быть сильно калорийной.

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