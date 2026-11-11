Полный отказ от сахара приведет к тяжелым последствиям для здоровья

Полный отказ от сладкого вызовет серьезный сбой в организме

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Сахар, особенно в избытке – вреден для здоровья. Однако, по мнению специалиста, очень опасен и полный отказ от сахара.

Так, в большинстве случаев полный отказ от сахара может привести к опасным сбоям в организме, предупредил эндокринолог Илья Атрахов. Опасные последствия такого питания он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру», опираясь на данные последних исследований в области диабета.

Как заявил врач, у тех, кто полностью убрал сахар из меню, развились признаки инсулинорезистентности, ухудшился естественный контроль уровня сахара в крови и появилось ожирение печени. При экстремальном дефиците глюкозы обмен веществ пытается его компенсировать, что значительно ухудшает показатели здоровья, уточнил Атрахов.

Он добавил, что, помимо метаболического сбоя, отказ от сахара может вызывать сбой в работе ЖКТ. По словам специалиста, сахар необходим для питания микроорганизмов. Без него в кишечнике резко сокращается число полезных бактерий и размножаются воспалительные штаммы, что грозит частыми хроническими заболеваниями.

При полном отказе от сладкого у людей могут наблюдаться упадок сил, боли в теле и навязчивые мысли о еде. Так, почти треть участников экспериментов срывалась в первые же две недели, отметил медик. Если человек более длительное время может обойтись без сахара, то это может привести к бессоннице и постоянной тревоге, предупредил специалист. А исключение из рациона фруктов и ягод, поскольку они содержат простые сахара, включая глюкозу, фруктозу и сахарозу, приводит к дефициту клетчатки, витаминов и антиоксидантов.