Землю, которую выделила советская власть, нынче хотят отобрать

Районный суд постановил забрать часть земельного участка у потомков участников Первой и Второй мировых войн

Фото: Оксана Шинкарева

Текст: Алина Гапеева

Предметом спора стала земля в деревне Виданы на берегу реки Шуи, где находится жилой дом 1958 года постройки. Он принадлежит детям фронтовиков, защищавших Родину в Первую и Вторую мировые войны.

«Аннулировать и исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о земельном участке с кадастровым номером 10: 21: 0030203:63, расположенном по адресу: деревня Виданы, улица Крупской, в части земельного участка площадью 338, 5 квадратных метра, расположенного в пределах береговой линии реки Шуи»,

– говорится в решении Пряжинского районного суда от 29 июля 2026 года.

В своем решении суд опирается на Водный кодекс Российской Федерации. В ходе проведенной проверки было установлено, что этот земельный участок представляет собой часть береговой полосы – водного объекта реки Шуя.

Выступил с иском в суд, защищая интересы «неопределенного круга лиц», прокурор Пряжинского района. Держать оборону в суде пришлось наследникам земли: Елене Егоровне Шукало, Валентине Егоровне Заяц и Сергею Георгиевичу Тимукову.

К судебному разбирательству в качестве заинтересованных сторон были привлечены множество организаций. Среди них администрации Пряжинского района и Чалнинского сельского поселения, Невско-Ладожское управление и Федеральное агентство водных ресурсов, Министерство природных ресурсов и экологии, а также ряд других ведомств.

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То есть жилой дом, построенный у дороги почти семьдесят лет назад, теперь стал незаконной постройкой, вернее, одна его половина, которая оказалась слишком близко к берегу… Несколько поколений семьи росли в доме нормально, но теперь все изменилось.

Родовое гнездо

Этот дом для семьи Тимуковых – настоящее родовое гнездо, место, где хранятся самые дорогие воспоминания. Валентина знает от своего деда, что их род имеет давнюю историю. Предки пришли к берегам Шуи из Новгородской земли примерно полтысячи лет назад. Фамилия русская, и это объясняет, почему в Карелии она такая редкая. Валентина говорит, что Тимуковых можно встретить лишь в нескольких районах – Пряжинском, Прионежском и в Петрозаводске.

Дом в Виданах возводили дед, участник Первой мировой, и его сын, герой Великой Отечественной. Фронтовику Егору Ивановичу Тимукову лично вождь народов выразил благодарность за боевые заслуги, фронтовики тогда пользовались особым уважением.

В послевоенные годы стране остро требовались рабочие руки для восстановления разрушенного хозяйства. Местные власти, понимая нужды фронтовика, выделили ему землю бесплатно, а Шуйско-Виданский леспромхоз оказал помощь стройматериалами. При выборе места для дома учитывалось удобство ведения хозяйства: близость к воде была важна для огородов, скота и большой семьи. К тому же за огородами простиралась болотистая местность, что существенно ограничивало выбор участка.

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Дом не всегда был огорожен. Лишь в 60-е годы отец семейства возвел забор и посадил деревья, чтобы защитить участок от сползания почвы с обрыва.

«Раньше были ледоходы мощными, шумными, стремительными. Грохот раскалывающегося льда был слышен издалека»,

– вспоминает Валентина Георгиевна.

За десятилетия река изменила русло, много лет по ней сплавляли лес, что привело к разрушению берегов. Тем не менее дом и забор сделаны из экологически чистых материалов. Все хозяйственные постройки находятся на значительном удалении от реки.

«Перед домом, вдоль всей улицы, всегда проходила грунтовая дорога, которой пользовались все без исключения. Наш забор никому не мешал. Берегом реки также пользовались свободно – для рыбалки и купания. Все хозяйственные постройки расположены далеко за домом, поэтому ничего вредоносного в реку по нашей вине не попадало и не попадает. Налоги же мы платим исправно», – говорит Валентина Заяц-Тимукова.

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В 1993 году дом был поставлен на кадастровый учет и, согласно распоряжению Чалнинского поселкового совета народных депутатов, передан в пожизненное наследуемое владение. Однако, похоже, ключевое слово «пожизненное» утратило свое первоначальное значение. В те времена о водоохранной зоне почти никто и не задумывался.

В 1995 году Россия приняла свой первый Водный кодекс. Этот новый закон привнес множество незнакомых терминов, таких как «водный объект», «водоохранная зона» и «прибрежная защитная полоса», а также установил новые правила.

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Бани, сараи, дома – все, что было построено у самой воды, оказалось вне закона. Деревенские жители не вдавались в юридические дебри, да и понять, чем отличается береговая зона от береговой полосы и где именно проходит эта злополучная береговая полоса, было непросто. «Людям никто ведь не удосужился объяснить этот закон, «с чем его едят» и какие могут быть последствия. Многие полагали, что это их не коснется.

Чьи ошибки?

Сегодня собственников земли в Виданах очень волнует вопрос: почему до этого года прокуратура совершенно не обращала внимания на близость домов к реке. Не менее странно, что Министерство имущественных и земельных отношений Карелии также не задалось этим вопросом во время межевания. Просто так наследники героя-фронтовика сдаваться не намерены и написали письмо депутату Государственной думы Валентине Пивненко.

«Ситуация о сносе строений (дома, бани, иные хозяйственные постройки), расположенные в береговой полосе водных объектов, мне известна. По данному вопросу мною проведены переговоры в Государственной думе, на которых изложена информация о традиционном образе жизни коренных жителей в многоводной республике, их заселении в непосредственной близости рек, озер и водоемов. По итогам мое обращение 8 июля 2026 года принято в работу комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды», – оперативно ответила по запросу депутат.

Для Тимуковых создавшаяся коллизия – это не только юридическая борьба, попытка сохранить родовое гнездо, но и отстоять честь своих предков. Иначе получается, дед-фронтовик и добросовестный труженик получил в качестве благодарности этот участок, а теперь вроде как присвоил?

«Мы не можем нести ответственность за действия, предпринятые государством в прошлом. Мы считаем себя коренным населением этой местности. Но сейчас спорная ситуация, связанная с землей, выглядит как оскорбление памяти родных и ущемление наших прав»,

– убеждены Тимуковы.

Именно поэтому семья решила добиваться разрешения спора в Верховном суде Республики Карелия.

Ведь на деле получается, что один закон можно применить сегодня, а другой – завтра и все отобрать. Конечно, то, что здание стоит уже несколько десятилетий – не гарантия законности. Но ведь когда Егор Иванович Тимуков получил землю и начал строиться, когда в 1993 году дом был поставлен на кадастровый учет и передан с землей в пожизненное наследное владение, все было сделано с соблюдением действующих на тот момент законов. То есть Тимуковы владеют домом и участком на законных основаниях. И сегодня, до решения Пряжинского суда, согласно выписке из ЕГРН, площадь участка является законной частной собственностью.

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В Пункте № 2 Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.10.2024 № 1459) говорится, что «установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос водных объектов». То есть он нужен прежде всего для того, чтобы донести до людей знания о том, что в этих зонах действует особый, более строгий режим, чтобы сохранять среду обитания животных, растений и водных биологических ресурсов.

Как мы знаем, в нашей стране, в Российской Федерации, одинаково признаются и защищаются частная, государственная, муниципальная и прочие формы собственности. Снести можно только то, что стоит без разрешения за пределами участка. К судебному заседанию право собственности на земельный участок, принадлежащий Тимуковым, часть территории которого расположена в пределах 20-метровой береговой полосы реки, не было оспорено и не прекращено, соответствующие записи в ЕГРН были сохранены, а значит, требовать снести дом на официально оформленном участке незаконно. Наследники ветеранов надеются, что именно это и будет учтено судом.

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3 ноября в Верховном суде Республики Карелия должно было состояться рассмотрение дела, касающегося земельного участка в Виданах. Однако суд не вынес решения по существу, а принял решение перенести заседание. Новая дата слушания назначена на 1 декабря. Будем следить за ситуацией, тем более, что в Виданах дом Тимуковых не единственный, который стоит у дороги, проходящей по берегу реки. А сколько таких домов по всей Карелии?..