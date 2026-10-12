Страсти не утихают: Карельский научный центр вновь готовится к выборам

Уже больше года в Карельском научном центре РАН руководитель имеет приставку и.о. Очередные выборы не за горами. Что ждет карельскую науку?

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Текст, фото Марина Бедорфас



Выборы в Госдуму, Заксобрание Карелии и Петросовет завершились. Все уже успели обсудить итоги, кто-то занял новое кресло, получил мандат, кто-то остался без работы, а кто-то пошел в суд, чтобы доказать нарушения республиканской избирательной кампании. А вот Карельский научный центр РАН только готовится к очередным выборам генерального директора. Больше года назад выборы прошли. Выиграл их Александр Крышень – директор института леса. Но в скором времени должности этой лишился, нашли процедурные нарушения, а также появилась информация, что ученый лишен допуска к гостайне. В общем, не пропустили. Тогда за Александра Крышеня проголосовал 391 человек, за Ольгу Бахмет – 252. Тем не менее, именно она сейчас руководит научным центром, но с приставкой и.о.

Не все научные сотрудники согласны с таким сценарием. Активисты объединились в группу «Независимые ученые», они задают вопросы, пишут обращения и жалобы во все инстанции, в том числе обратились в нашу редакцию.

«Уже второй год подряд выборы генерального директора в КарНЦ РАН являются горячей темой, будоражат умы не только учёных, но и неравнодушной общественности. В преддверии прошлогодних выборов мы много писали здесь о проблемах в Центре. После – о позорном для руководства КарНЦ РАН, грязном манёвре с изъятием у Александра Михайловича Крышеня доверенности на доступ к гостайне и снятии его с должности директора Института леса. 10 июля 2026 состоялось заседание Ученого совета КарНЦ РАН, на котором были выдвинуты кандидаты на должность генерального директора. Информация на официальном сайте КарНЦ РАН гласит: «Сегодня Ученый совет Карельского научного центра РАН поддержал кандидатуры трех претендентов на должность генерального директора Центра. Ими стали и.о. генерального директора Ольга Бахмет, заместитель генерального директора, директор Института биологии Николай Ильмаст и директор Института экономики Олег Толстогузов. В список были включены руководитель КарНЦ РАН Ольга Бахмет, директор Института водных проблем Севера Юлия Лукина, директор Института экономики Олег Толстогузов, заместитель генерального директора, директор Института биологии Николай Ильмаст и главный научный сотрудник Института леса Александр Крышень. По результатам тайного голосования члены Ученого совета в соответствие с Положением об Ученом совете утвердили три кандидатуры, набравшие простое большинство голосов, для выдвижения на должность генерального директора»»,

– рассказали ученые.





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Фото предоставили научные сотрудники центра



В предвыборной гонке на должность гендиректора будут участвовать три кандидата: Толстогузов, Ильмаст и Бахмет. При этом наши собеседники – сотрудники Карельского научного центра – говорят о том, что Российская академия наук может также предложить и добавить к списку своих кандидатов. Так что это вполне может быть не окончательный список.

«Ольга Николаевна Бахмет после увольнения Александра Крышеня дала развернутое объяснение, что руководство Центра не виновато, это было процедурное нарушение. Но вы должны понимать, что на тот момент, когда состоялся апелляционный суд, у всех директоров и, в том числе у Ольги Николаевны, закончились трудовые договора. И мы убеждены, что благодаря поездке губернатора в Москву в Минобрнауки, ее в очередной раз назначили исполняющим обязанности гендиректора и заключили новый договор. Но в определении суда как раз написано, что его незаконно уволили, процедура увольнения была с нарушениями. Получается, что его должны были уволить раньше, но Бахмет сказала, что она нарушила закон ради Александра Михайловича. И суд обязал выплатить компенсацию ему за все рабочие дни. Увольнение в любом случае было незаконным. И она в этом виновата. Она подписывает приказ. Но самое унизительное в этой ситуации это то, что она доктору наук, директору института леса предлагала вакантные должности: уборщика, дворника, техника, работу в автохозяйстве, переплётчика. Но и для этого нужно было пройти собеседование с ней»,

– продолжают ученые.

Возмущает молодых ученых и финансовая деятельность администрации Карельского научного центра РАН. С 2018 года все институты объединили в одно юридическое лицо. У структурных подразделений нет своего бюджета. Есть общий бюджет, по словам наших собеседников, он сейчас составляет порядка 1 млрд рублей на год. Сколько получит каждый институт, решает гендиректор Центра.

«Вот есть миллиард, а как она им распоряжается, никто не знает. Известно одно, что средства распределяются так, что у некоторых институтов образуются долги. Мы не можем брать новых людей, хотя мы одно юридическое лицо. При этом есть рост финансирования. Я распечатал табличку с численностью института и суммами, выделяемыми на год. С 2021 года численность сотрудников института леса уменьшилась с 70 до 57 человек. При этом финансирование увеличилось. И при этом мы в долгах, и не можем взять аспирантов. Я спросил об этой простой незамысловатой математике у бухгалтера, она отказалась отвечать на этот вопрос»,

– уточнил сотрудник научного центра.

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Фото сгенерировано Алисой AI

«Важно отметить, что в ученом совете тоже прошли «чистки». Оттуда ушли те, кто не поддерживал Ольгу Николаевну Бахмет. И это наблюдения и заключения не одного человека. Например, туда входит Любовь Кулакова – экс-председатель Общественной палаты Карелии. В прошлые выборы, чуть больше года назад, она призывала, что нужно всех кандидатов поддержать, что должен быть выбор, мы оценили тогда очень здравые и правильные мысли. Зарядила весь зал и всех поддержали. И тогда и выбрали Крышеня. Но сейчас ее повысили, она стала помощником гендиректора. И в этот раз на ученом совете она не выступала. Вот такая умелая кадровая политика. Но даже это ей в отборе кандидатов на должность не позволило набрать больше всего голосов. У нас постоянно в администрации Центра появляются новые должности: замы, помощники и так далее. Хотя при экономии бюджета всегда говорят о сокращении административного корпуса, у нас научный центр, здесь наукой занимаются, и главные здесь – ученые! Но при этом ни один институт в научном центре не получает такого финансирования, как аппарат управления».

Как нам рассказали сотрудники Карельского научного центра, которые уже пострадали от своих высказываний и мнения, после увольнения Крышеня на должность директора института был назначен Алексей Пеккоев – ученик Александра Крышеня, его, к слову, выбрал коллектив.

«Но это было не надолго. Сейчас Ольга Николаевна, по нашему мнению, назначила человека из своего круга – это Борис Раевский. И что происходит в Институте дальше? Когда к нам приезжала представитель Минобрнауки России, в институт леса ее не пустили, не проводили, можно называть как угодно. Про наших ученых нельзя и не нужно снимать сюжеты, писать статьи. Даже на сайте Карельского научного центра про наш институт леса практически нет никакой информации. Мы в бойкоте. Как будто нас не существует, как будто у нас нет передовых исследований, хотя нас знают и не только в России, нас уважают, с нами готовы сотрудничать. Появление нового руководителя пресс-службы тоже уже имеет свой результат. Прожектор направлен не на ученых, не на сотрудников, а на Ольгу Николаевну и ее заслуги. Именно поэтому мы создали свое сообщество. И публикуем новости и статьи в нашем паблике. И нас смотрят. Нас читают»,

– продолжают ученые.

Как нам рассказали собеседники из научного центра РАН в Карелии, на портале Газета. ру был опубликован материал, статью написала репортер, которая сама занимается наукой, знает эту систему изнутри. Она подняла важную проблему – это выборы в научных центрах, в том числе осветила карельскую историю, страсти вокруг которой до сих пор не утихают. «Из-за всего этого, когда люди «дерутся» из-за должности, когда они готовы растоптать других, имидж нашего научного центра падает. Наше сообщество, учреждение теряет лицо, даже стыдно. Одного не могу понять: она директор, ей в лицо говорят, что мы не хотим, чтобы вы были руководителем. И она все равно остается и делает вид, что все ее любят. Для меня это красный флаг, если человек ходит и просит у всех и во всех инстанциях, чтобы ее оставили в должности, тогда точно нужно снимать. Ольга Николаевна могла остаться работать в научном центре, если бы директором был Крышень. Конечно, уже статус не тот. И иногда кажется, что она боится, придет умный человек, проверит работу ее и ее команды, в том числе финансовую, и будет проверка»,

– убежден научный сотрудник.



Дата выборов гендиректора Карельского научного центра пока не назначена. Но молодые ученые не возлагают больших надежд на перемены в лучшую сторону.

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Фото сгенерировано Алисой AI

«Система так работает, что любого человека могут снять, отдать под суд, найти причины для увольнения. Я лично просил Ольгу Николаевну помочь в ситуации с Александром Михайловичем Крышенем. Она нас убеждает, что ничего против Крышеня не имеет. И я спросил: вы можете ему помочь восстановиться в должности директора института? Как вы понимаете, не помогла. И у нас в институте разные истории есть. Одна сотрудница трижды выходила на конкурс, чтобы с ней заключили договор, но дотянули до того, что она ушла в декрет, не получив никаких декретных выплат от научного центра. Но мы же все люди, мы все хотим есть, у кого-то дети, у кого-то ипотеки... Но им – руководителям, у которых огромные зарплаты, – этого не понять. Знаете, звучит как анекдот, но нам на совещании заместитель гендиректора Слабунов сказал, что нужно копить деньги, класть их на счет, получать проценты. И жить на них. Вот и возникает вопрос ответный: а где нам взять то, чтобы положить на счет? Если у нас нет даже в последнее время стимулирующих выплат. У научных сотрудников мизерные зарплаты – МРОТ. Но при этом не стоит забывать, что без науки нет развития государства!»

Напомним, что в этом году КарНЦ РАН отмечает 80-летие. Но не у всех ученых праздничное настроение. Из последнего заявления:

«К 80 летию КарНЦ РАН хотелось бы говорить о достижениях, а не о бытовых и финансовых трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники. На одном из ключевых участков центра – на первом этаже (холл, туалеты, кабинеты) – длительное время (3 месяца) отсутствует штатная уборщица. В результате помещения содержатся в неудовлетворительном состоянии. Часть сотрудников вынуждена самостоятельно мыть полы и выносить мусор, совмещая это с основной научной работой. Параллельно сохраняется проблема с выплатой стимулирующих надбавок, из за чего фактически не исполняются положения, закреплённые в "майских указах" Президента РФ в части оплаты труда научных работников. Просим и.о. генерального директора КарНЦ РАН Ольгу Бахмет прокомментировать ситуацию, обозначить сроки закрытия вакансии уборщицы и план по восстановлению системы стимулирующих выплат. Прозрачность и достойные условия труда – важная часть репутации научного центра и мотивации сотрудников!»

Наша редакция, в свою очередь, тоже бы хотела задать вопросы и.о. гендиректора Карельского научного центра Ольге Бахмет. Мы уже направляли вопросы для получения комментария по поводу ситуации в научном центре. Но, к сожалению, ответов не получили.

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Фото из паблика «Независимые ученые»

В паблике Карельского научного центра от 17 августа появилось сообщение:

Проверка Минобрнауки России в КарНЦ РАН серьезных нарушений не выявила. В мае 2026 года в Карельском научном центре РАН Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) провело проверку правомерности и эффективности использования учреждением средств субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Кроме того, проверялось использование и распоряжение федеральным имуществом и соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Редакция готова к диалогу и к тому, чтобы предоставить возможность второй стороне конфликта высказаться. Попробуем еще раз.