Прокурор завершил представление доказательств по громкому уголовному делу

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

23 ноября в Петрозаводском городском суде наконец-то появился бывший высокопоставленный чиновник карельского правительства Игорь Корсаков, который проходит в качестве свидетеля по громкому уголовному делу против бывшего заместителя Главы РК, экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Корсаков появился на заседание суда с адвокатом и пачкой документов. К допросу свидетель со стороны гособвинения подготовился основательно.

Игорь Корсаков проживает и работает в Москве. В карельском правительстве он трудился с января 2018 по январь 2025 года. Сначала занимал должность заместителя премьер-министра карельского правительства по вопросам здравоохранения и социальной защиты, а затем занял пост заместителя Главы РК по внутренней политике.

С Владимиром Любарским свидетель познакомился, когда работал Главным судебным приставом Чувашской Республики. В Карелию, утверждает Корсаков, его пригласил лично карельский губернатор. Предложение переехать в Карелию вызвало у него сомнения:

«Я сначала не проявил интереса…. Я не сразу согласился».

С руководителем ООО «Диетгрупп» Станиславом Мишичевым Корсаков познакомился во время совещания по проблемам детей-инвалидов. Мишичев возглавлял региональное отделение Всероссийской ассоциации родителей детей-инвалидов.

Много вопросов прокурор Сергей Скворцов задал свидетелю по поводу установления критериев для отбора организаций, предоставляющих услуги по организации питания пациентов в медучреждениях Карелии. Корсаков утверждал, что тщательно изучил эту тему. По его словам, критерий, связанный с суммой исполненных контрактов, был рекомендован и со стороны российского Минэка, и со стороны ФАС. По его словам, с 2020 года в Карелии существенно изменили критерии, что повысило уровень конкуренции. Как утверждает Корсаков, в 2020 году из пятнадцати проведенных в Карелии конкурсов ООО «Диетгрупп» победило только в трех.

Контролировать закупки по отбору организаций с ограниченным участием, куда входили и конкурсы по предоставлению услуг питания в медучреждениях, настаивает свидетель, ему поручил премьер-министр карельского правительства.

Интересным моментом в допросе свидетеля был эпизод, когда конкурс по организации питания в республиканской больнице выиграла краснодарская компания «Формула вкуса».

«Это было в 2020 году, потому что был ковид. Это был июль месяц. Я собирался в отпуск. У меня было 55-летие. Я уезжал к родителям. У меня все уже было готово, я уже должен был сесть в машину и выехать. В дверях мне звонят и говорят, что победила краснодарская фирма, которая не имеет никакого оборудования, и есть риск того, что питание пациентов республиканской больницы будет сорвано»,

– вспомнил свидетель.

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Корсаков рассказал, что вынужден был срочно организовать встречу в Минздраве с участием Мишичева, главврача республиканской больницы и представителя краснодарской компании. По словам Корсакова, Мишичев предупредил, что намерен забрать из кухни все оборудование, а представитель краснодарской фирмы сообщил, что компания не намерена вкладывать деньги в Карелию. Главврач республиканской больницы Карапетян, вспомнил свидетель, подтвердил, что оборудование кухни принадлежит ООО «Диетгрупп».

Почему тогда не был заключен контракт, Корсаков выяснил только при подготовке к данному судебному процессу. ООО «Диетгрупп» подало жалобу на действия заказчика в антимонопольную службу. Выяснилось, что в краснодарской компании поменялся учредитель, которые не давал согласия на крупную сделку. Карельское УФАС отменило конкурс. Был объявлен новый конкурс, в котором победило ООО «Диетгрупп». Игорь Корсаков отметил, что первый контракт был на 19 месяцев, а второй на 26 месяцев. Первый контракт ООО «Формула вкуса» должно была выполнить за 86 миллионов рублей, а второй контракт, в котором победу одержала компания Мишичева, был на сумму 116 миллионов рублей. По подсчетам Корсакова, республиканская больница даже оказалась в небольшом выигрыше.

С Виталием Красулиным Корсаков познакомился в бане:

«Захожу я в баню. Стоит человек. У нас же не светский раут. Я говорю – Игорь, он говорит – Виталий. Вот и все знакомство. Вот так мы и познакомились».

Речь идет о воскресных походах в баню, которые инициировал Любарский. Если верить Корсакову, с просьбами Красулин к нему не обращался, но часто критиковал систему закупок и хвалил ООО «Диетгрупп».

По поводу того, как главврача БСМП «склоняли» перейти на аутсорсинг, свидетель ответил отрицательно:

«Я его не склонял… Я с ним не проводил никаких мероприятий».

Относительно того, как использовали деньги, выделенные санаторию «Марциальные воды», Игорь Корсаков тоже ничего интересного не рассказал:

«Я к деньгам вообще не был допущен никогда».

После завершения допроса Корсаков и его адвокат сообщили, что спешат на самолет в Москву.

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Сергей Скворцов сказал, что сторона обвинения завершила предоставление доказательств по делу. Напомним, по версии следствия, за содействие компании «Диетгрупп» Любарский получил порядка 30 миллионов рублей.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 декабря. Теперь «мяч» на стороне защиты.