В каждом рецепте - карельские ингредиенты

Фото: Петрозаводск говорит

Съедобный мох, цветы, камни, скалы, самоцветы - карельские ингредиенты в каждом рецепте. Сотрудники Музея съедобного букета приглашают гостей и жителей республики знакомиться с достопримечательностями через вкусные экспонаты.

И даже планируют в новом доме по адресу ул. Куйбышева, 26 открыть при музее клуб карельского здоровья.

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«Наш музей в новом пространстве станет базой для карельского фестиваля «Айно» (12+). Мы озвучили «Калевалу» (16+), наложили ее на музыку, у нас можно это послушать и даже попробовать лакомства, о которых поется в рунах», - рассказала руководитель музея Юлия Чувьюрова.

Подробнее в нашем сюжете.