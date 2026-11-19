Работы в дошкольном учреждении начались после публикации в СМИ

Фото "Петрозаводск говорит"

На территории детского сада №2 в Петрозаводске снесены уличные веранды. Работы по сносу аварийных теневых навесов для детей начались после публикации на нашем сайте, а также после начала следственной проверки.

Напомним, глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки в связи с публикацией об опасных условиях пребывания детей в детском саду Петрозаводска. Портал «Петрозаводск говорит» сообщал о ненадлежащем содержании детского сада в карельской столице. Речь шла о детском садике №2 «Солнышко» на улице Лесной, который больше похож на «заброшку», где можно снимать фильмы ужасов. Состояние детской площадки для прогулок вызвало беспокойство родителей малышей.

Следком Карелии организовал процессуальную проверку информации о нарушении прав несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Карелии Максиму Козлову представить доклад о ходе и результатах проверки, а также принимаемых мерах к защите прав детей.

Как нам стало известно, депутат Петросовета договорилась с местной строительной компанией. И на безвозмездной основе специалисты снесли аварийные веранды и вывезли строительный мусор. Поскольку у администрации города на это средств нет.