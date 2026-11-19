О проведении клинических испытаний сообщил глава Минздрава РФ

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Препарат для лечения бесплодия у мужчин испытывают в России. О начале клинических тестов сообщил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

Он назвал направлением перспективным и требующим дальнейшего развития. Препарат для терапии создан на основе экзосом.

«Сейчас проходят клинические исследования отечественного лекарственного препарата на основе экзосом для лечения мужского бесплодия», - сказал министр.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о начале применения в России вакцины от аллергии на пыльцу березы.