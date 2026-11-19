В Северодвинске врач убил пациентку после ошибочного признания ее мертвой

Фото создано с помощью Алиса AI

Из Архангельской области второй раз за три недели пришли пугающие новости о врачебных ошибках.

В этот раз 29-летнего реаниматолога из Северодвинска заподозрили в убийстве 73-летней пенсионерки, которую он мог ошибочно признать мертвой, пишут «Известия».

По данным источника, мужчина пытался спасти пациентку, но решил, что умерла, и констатировал этот факт. Спустя два часа сотрудник морга увидел, что женщина подает признаки жизни, и сообщил об этом коллеге.

Собеседник издания отметил, что вместо оказания помощи реаниматолог мог умышленно ввести пенсионерке препарат, который окончательно оборвал ее жизнь. Таким образом, медик надеялся скрыть ошибку.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчину 1965 года рождения по ошибке признали мертвым и отправили в морг в Архангельске, но там выяснилось, что пациент жив.