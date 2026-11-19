В Пудожском районе объект возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

О необходимости фельдшерско-акушерского пункта в поселке Онежский житель Пудожского района рассказал в ходе прямой линии Главы Карелии 16 ноября. Отвечая на обращение, Артур Парфенчиков сообщил, что новый фельдшерский пункт в Онежском построят в 2027 году.

В следующем году по нацпроекту новые фельдшерские пункты возведут также в поселке Новостеклянное Пудожского района и поселке Тиурула Лахденпохского района, а врачебные амбулатории — в поселках Шуя и Чална-1 Прионежского района.

Всего с 2021 по 2025 год по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в республике построили 37 ФАПов и амбулаторий.