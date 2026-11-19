В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 20 ноября в 2006 году

фото стопкадр

Петрозаводчане ровно 20 лет назад всерьез опасались за свою жизнь. Причина тому – огромные сосульки, которые образовались на крышах домов после недавней оттепели, последовавшей после обильных снегопадов.

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Вот такой случай ярко описывал происходящее. Поздно вечером, когда Людмила Силкина уже закрыла свой магазин и ушла домой, подрядная организация взялась за доброе дело – сбить с крыши сосульки. В результате магазин остался без вывески, а когда предприниматели решили добиться правды, получили ответ – форсмажорные обстоятельства.

«Мы не знаем, куда обращаться, чтобы нам помогли это восстановить. Или хотя бы демонтировать. Все это стоит денег. Мы вывеску делали ко Дню города, она стоила 19300 рублей»,

- сообщила Силкина. Заказывать новую вывеску коммерсанты не торопились – ведь зима еще не закончилась. С ними были солидарны все соседи по Октябрьскому проспекту, чья реклама тоже пострадала от рук коммунальщиков.

А вот в центре города Управляющая компания не ограничилась тем, что сбила с крыши сосульки. Ее руководство прошлось не только по крышам, но и по квартирам – собирали подписи под документом. Мол, как сбивали сосульки, видел, под чем подписываюсь. Но у жильцов это доверия не вызвало. Денис Шкиперов тогда проживал в доме на улице Энгельса: «Я расписываться не стал. Хоть сосульки они сбивали, но потом они все равно появятся. А документ был без чисел. И если потом кому-то на голову упадет, а жильцы расписались, то компании, которая производила или не производила работы, будет легче отмазаться».

Деятельность Управляющих компаний и подрядчиков контролировало Муниципальное учреждение «Жилищный контроль». По словам руководителя Сергея Дмитриева, за невыполнение своих обязанностей коммунальщиков они штрафовали. Только за последнюю неделю выявили более 300 нарушений: «По административному кодексу, одно нарушение – один МРОТ. Сколько нарушений – столько МРОТ по итогам». Но видимо, штрафы не сильно пугали коммунальщиков. В этом можно было убедиться, глядя на огромные глыбы, которые свисали с крыш. Ходить по центру города было страшно.

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Шестые сутки голодали несколько депутатов Петросовета. Напомним: народные избранники выступили против роспуска городского совета, такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Карелии, после чего соответствующий указ подписал Глава РК. Кстати, уже двое голодающих по состоянию здоровья были вынуждены прервать акцию и направлены в больницу. А в самом начале их было одиннадцать человек.

Несмотря на недомогания депутаты Петросовета продолжали голодовку, по крайней мере они так заявляли. Хотя по неофициальной информации у народных избранников было свое понимание происходящего – совсем отказаться от пищи некоторым из них все же не удалось. Во время акции депутаты к своему первому требованию добавили еще ряд: снизить тарифы на газ, выделить миллиард рублей на ремонт дорог и на сферу ЖКХ, вернуть льготы на проезд ветеранам. Ни одно требование выполнено не было, и переговоры по этому поводу с ними не ведутся – утверждали голодающие, расположившиеся на раскладушках в мэрии. Охрана к участникам акции никого не пускала, кроме докторов, которые ежедневно осматривали голодающих – они сами поставили такое требование. На следующий день депутаты решили собрать журналистов на пресс-конференцию.

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Журналу «Кипиня» (Искорка) исполнилось в 2006 году 20 лет. Яркие странички для детей издавали на трех национальных языках и выходили они раз в месяц. Юные читатели считали, что этот журнал – настоящая искорка знаний и открытий для детей. Именно они поздравили любимое издание первыми – исполнили песню на карельском языке. «Кипиня» старалась познакомить маленьких читателей с культурой, историей, традициями финно-угорских народов. Сами дети были и авторами, и читателями, ведь изо всех районов Карелии они присылали свои рассказы, сказки и стихи.

Главным редактором журнала в те годы была Элина Бюркланд, она сказала: «Изменился за эти годы облик журнала, появилась веселая девочка Кипиня, которая путешествует по страницам и рассказывает детям о спорте, о здоровье». Алина Рется была постоянной читательницей журнала и уверяла, что благодаря ему узнает много нового, участвует в творческих конкурсах. А так как Алина училась в финно-угорской школе, и журнал помогал ей в учебе, но не только: «Мне больше всего там нравится кулинария. Мы с мамой так готовили. Я переводила – а мама готовила».

Одноклассница Алена Ярина добавила, что в журнале интересные рассказы про города. Преподавательница из финно-угорской школы Клара Юнтунен рассказала: «Дети активно пишут сказки, рисуют, и это потом появляется на страницах журнала в специальной рубрике. Детям это очень нравится». Журнал с этой школой тесно сотрудничал, и на уроках учителя даже использовали его в качестве учебного пособия.

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Таким было 20 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности