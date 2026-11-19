Республике в числе 23 регионов списали часть задолженности по бюджетным кредитам

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Правительство России списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще 23 регионам. Всего субъектам «простили» 59,6 млрд рублей.

Долги по бюджетным кредитам списаны Карелии, Коми, Мордовии, Хакасии, Чечни, Пермскому краю, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областям, Ненецкому автономному округу.

Благодаря федеральной программе списаний 2/3 бюджетных кредитов Карелия сократит госдолг в 2026 году на 2,3 млрд рублей. Всего за время работы программы республике удастся высвободить более 12,3 млрд рублей, сообщается в официальных источниках.

Объем списания соответствует размеру вложений регионов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.