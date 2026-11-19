Движение по переправе временно перекрыто, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов

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О новой атаке Крымского моста сообщил в телеграм-канале губернатор Крыма Сергей Аксенов ночью 19 ноября.

По словам главы региона, в результате очередной атаки на переправу движение временно перекрыто. Ответственные службы находятся на рабочих местах. Ущерб оценивают.

Аксенов призвал доверять проверенной информации и не распространять непроверенные сведения.

ВСУ дважды с 16 ноября совершали атаки на Крымский мост. Движение на время приостанавливали. По факту террористического акта 16 и 17 ноября было возбуждено уголовное дело.