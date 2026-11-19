Снег, дождь и гололедица прочно прописались 19 ноября в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 19 ноября, в Карелии прогнозируется снижение температуры воздуха на несколько градусов – и это будет ощущаться. О погоде в четверг порталу «Петрозаводск говорит» рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов республики ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-западе – дождя. Местами гололедица. Ветер юго-восточный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха -2, +3.

В Петрозаводске облачная погода, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-восточный, 6 – 11 м/с. Температура воздуха 0, +2.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале 0,

в Кеми 0,

в Кондопоге +1,

в Медвежьегорске 0,

в Сегеже -1,

в Сортавале -1,

в Суоярви +2,

в Пудоже 0,

в Олонце +1.